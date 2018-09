Via delle Borre, scoperta 'casa dello spaccio': in manette un 40enne

Una 'casa dello spaccio' scoperta grazie anche alla segnalazione dei cittadini che vedevano un continuo viavai di persone dall'abitazione. Così i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Bologna Centro hanno arrestato G.G., 40enne italiano per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’uomo, incensurato, è finito in manette durante un blitz antidroga all’interno del suo appartamento di via delle Borre. È successo ieri pomeriggio. Dopo diversi appostamenti i militari hanno capito che le segnalazioni avevano fondamento e sono entrati in azione. Il blitz è scattato attorno alle ore 17.30, in concomitanza con l’uscita dell’uomo, che veniva bloccato e ricondotto all’interno dell’abitazione per le attività di perquisizione. Rinvenuti una bilancina elettronica di precisione, cinque panetti di hashish del peso di 453 grammi e un involucro di marijuana del peso di 162 grammi e 300 euro in contanti.

Su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, il 40enne è stato sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto, prevista per oggi.