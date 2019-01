Spaccio in piazza VIII agosto, in manette grazie all'App della Polizia

Una operazione della Squadra Mobile di Bologna, sotto impulso del questore Gianfranco Bernabei ha portato all'arresto di tre uomini, ritenuti stabili spacciatori al dettaglio di sostanze nelle vicinanze di Piazza VIII Agosto.

Le indagini sono scattate in seguito alle numerose segnalazioni dei cittadini che sono arrivate tramite l’app “You pol”, che consente di inviare immagini o segnalazioni scritte direttamente alla Sala Operativa della Questura.

In manette sono finiti H.O., B.I. e E.A., rispettivamente di 20, 30 e 31 anni. I tre, tutti cittadini nigeriani, sono stati visti dal personale della Mobile in appostamento mentre contrattavano e ultimavano lo spaccio al dettaglio di marijuana e contanti. Lo spaccio vero e proprio si collocava in una via distante dalla piazza, luogo in cui avveniva il primo approccio con i potenziali clienti.