Droga dello stupro in città: arrestato un 48enne

Era in possesso di cinque flaconi contenenti Ghb, meglio conosciuta come 'droga dello stupro', ma è stato fermato e arrestato. In carcere un uomo di 48 anni, nato a Milano ma da tempo residente a Bologna, sopreso dai carabinieri in via Mazzini.

Il 48enne, l'altro giorno, è stato notato dai militari: fermato per un controllo, alla richiesta dei documenti ha tentato di fuggire: una cosa vana,perché poco dopo è stato fermato e ammanettato, perché aveva flaconi Ghb: in totale 50ml.

Immediatamente è stato disposto il trasferimento in carcere e ieri è stato giudicato con rito di direttissima. I flaconi sono stati tutti sequestrati.

La droga dello stupro

Il Gamma-idrossibutirrato (GHB) è rientra nella classificazione delle droghe da stupro: un termine forte, con il quale che fa riferimento a un tipo di sostanza psicoattiva che può essere utilizzata con lo scopo di perpetrare violenze. Queste sostanze infatti, vengono spesso usate per facilitare lo stupro perché possono avere effetti sedativi e dissociativi, o causare amnesia. Solitamente vengono mischiate ad acqua e cibo, senza che la vittima se ne renda conto.