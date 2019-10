Droga, chili di hashish dal Marocco: ancora in arresto due trafficanti

La Squadra Mobile di Bologna li aveva già arrestati e li considera ai vertici di un'associazione a delinquere capace di portare in Italia tremila chili di droga alla volta.

M.B.B., 53 anni, e F.M.C, 46enne, per dirlo con le parole degli investigatori - "da dieci anni almeno importa droga". Giovedì mattina i due sono stati portati un'altra volta in carcere a Milano con l'accusa di traffico internazionale di hashish, come riferisce Milano Today. In cella, sono finiti anche S.G., 49enne e A.C., 42enne, mentre per altri due sono stati disposti i domiciliari e l'obbligo di dimora.

Il carico in acque internazionali

Annodando i fili all'indietro - anche grazie alla collaborazione dei carabinieri di Savona e dei colleghi di Bologna, che già avevano arrestato i due vertici - gli agenti dell'antidroga sono riusciti a ripercorrere le tappe del carico, dal Marocco fino all'Italia.

L'hashish, con un grado di purezza molto elevato, con un principio attivo intorno al 35%, una volta sulle piazze di tutto il Nord avrebbe fruttato circa undici milioni di euro.