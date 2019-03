Spaccio in San Donato, trovato con eroina e contanti: pusher in manette

I Carabineiri del nucleo Radiomobile di Bologna lo hanno fermato a piedi, lugno via Galeotti, zona San Donato. E' così finito in manette ieri S.S:, cittadino tunisino di 39 anni, con numerosissimi precedenti per droga. Perquisito dai militari della pattuglia, l'uomo aveva con sé 43 palline contenenti 15 grammi di eroina, assieme a 2350 euro in contanti.

Portato in caserma, l'uomo è stato poi tradotto in tribunale, dove è stato condannato a un anno e otto mesi di carcere e tremila euro di multa. Per lui, anche un divieto di dimora nella provincia di Bologna.