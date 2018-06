Droga: in casa 32 dosi di cocaina e più di 6mila euro

I Carabinieri hanno arrestato venerdì sera un cittadino tunisino incensurato di 31 anni e un coetaneo marocchino con precedenti di Polizia.

I due sono stati notati in via Rizzoli alle 23: l'atteggiamento sospetto ha portato i militari del Nucleo operativo a fermarli per un controllo.

Ci avevano visto giusto perché la perquisizione è continuata presso la loro abitazione, dove sono stati trovati 32 involucri termosaldati di cocaina, già pronti alla vendita, per un peso complessivo circa 20 grammi, e un altro involucro dal peso di 40 grammi, oltre a 6.650 euro.