VIDEO| Sequestro droghe dello stupro: 'Effetti 10 volte superiori alla cocaina'

Il comandante della Stazione San Ruffilo Andrea Palumbo sugli esiti dell'indagine partita dai controlli sugli assuntori di droghe sintetiche. Il 17 luglio scorso i militari hanno fatto irruzione in un appartamento di Modena, dove hanno sequestrato 170 grammi di mefedrone in cristalli, 6,5 litri di Ghb e 3 grammi di Mdma e metanfetamina, oltre a 5.400 euro e al materiale di confezionamento.

Due giorni dopo, il 19 luglio, nella zona di San Ruffillo sono stati rinvenuti 130 grammi di mefedrone in cristalli, dei quali 17 in dosi e la restante quantità nascosta in una confezione di crema per il corpo, e 12.700 euro. Anche in questo caso, il 38enne aveva in casa bilancini e materiale di confezionamento.