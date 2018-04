Ammortizzatori rubati in fabbrica, dipendente infedele 'pizzicato' alla Ducati

I Carabinieri del Nor di Borgo Panigale hanno denunciato un 24enne italiano, dipendente della Ducati, per furto aggravato e ricettazione. Le indagini dei Carabinieri che hanno portato all’identificazione del giovane, sono scattate dopo che il legale rappresentante della Ducati Motor Holding S.p.A. aveva denunciato il furto di un ammortizzatore per moto marca Ohlins, avvenuto all’interno di un’area dell’azienda.

Dopo aver scoperto che l’autore del furto era nelle maestranze dell'azienda, ovvero il 24enne peraltro incensurato, i militari di Borgo Panigale, coadiuvati dall'Arma di Anzola Emilia, sono andati a perquisirgli l’abitazione.

Di ammortizzatori rubati, i Carabinieri ne hanno trovati due. Di fronte alle prove inconfutabili, il giovane ha ammesso le proprie responsabilità, facendo alcune ammissioni. La refurtiva, del valore di 2.400 euro circa, è stata sequestrata, in attesa della restituzione alla nota Casa motociclistica.