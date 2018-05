Ducati, busta paga 'grassa' per operai e dipendenti: premi per 500 euro

Premi di risultato che aumentano in media di 500 Euro. Maggio 'grasso' in busta paga per i dipendenti Ducati. In una nota congiunta i sindacati hanno fatto sapere che in virtù degli ottimi risultati aziendali i premi per le maestranze aumenteranno di circa 500 Euro. In totale, in busta paga arriverà un premio intorno ai 1100 Euro, variabile a seconda dell'anzianità.

"Per i lavoratori diretti di produzione (370 lavoratori e lavoratrici) -fanno sapere sempre Fim, Fiom e Uilm, viene anche erogato, sempre nel mese di maggio, il Premio di Team (frutto dell’opera dei GMK – Gruppi di miglioramento – istituiti con il Contratto aziendale del 4 marzo 2015) che nel corso di tre anni è passato, proprio grazie ai miglioramenti realizzati, dai 156 euro del 2016 ai 296 euro del 2017 ai 389 euro in erogazione a maggio di quest’anno".