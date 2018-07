Scatta sciopero a oltranza nel magazzino logistica della Ducati

Dalle 8 di stamattina, 24 luglio 2018, i 120 fra lavoratrici e lavoratori di Alma Spa, subappaltatrice di Bcube spa, appaltatrice delle attività di logistica del nuovo magazzino (in tandem con Lamborghini, ndr) della Ducati Motor di Sala Bolognese, sono scesi in sciopero per il mancato pagamento degli stipendi di giugno scorso.

A darne notizia è la Filt Cgil, specificando che "la subappaltatrice Alma spa e l’appaltatrice Bcube spa hanno continuato a scaricarsi a vicenda addosso le responsabilità del mancato pagamento degli stipendi, senza però che i lavoratori vedessero le loro retribuzioni versate".

Stamattina gli impiegati nell’appalto hanno fermato tutte le attività. Lo sciopero è definito a oltranza e fino a che "non vedranno il versamento del proprio salario".