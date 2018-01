VIDEO| Due anni senza Giulio Regeni, fiaccolata in piazza Verdi

Un corteo organizzato da Amnesty è partito dalle due torri. Alle 19.41 un minuto di silenzio e fiaccole al cielo

“Verità per Giulio Regeni”: questo lo striscione appeso su Palazzo Paleotti per la marcia silenziosa organizzata in memoria di Regeni, ucciso due anni fa. Ieri sera la marcia organizzata da Amnesty Unibo, Amnesty Bologna e Amnesty del Liceo Minghetti.