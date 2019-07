"Earth Overshoot Day": oggi è il giorno in cui abbiamo già consumato le risorse annuali del pianeta

Earth Overshoot Day (EOD), in passato anche Ecological Debt Day (EDD), indica a livello illustrativo il giorno nel quale l'umanità consuma interamente le risorse prodotte dal pianeta nell'intero anno. Nel 2018 l'Earth Overshoot Day è caduto il 1º agosto. Sono attualmente consumate risorse pari a 1,7 volte la capacità rigenerativa annuale del pianeta Terra, mai così presto da quando negli anni '70 si è iniziato a calcolarlo. Si può stimare inoltre che procedendo di questo passo intorno al 2050 l'umanità consumerà ben il doppio di quanto la Terra produca. (Wikipedia)

Il calcolo della data dell'EOD

Il Global Footprint Network, associazione no profit che sviluppa strumenti per promuovere la sostenibilità tra cui l'impronta ecologica e la biocapacità, calcola il numero di giorni dell'anno che la biocapacità terrestre riesce a provvedere all'impronta ecologica umana. I giorni rimanenti sono detti overshoot (che in inglese significa andare oltre).

Il calcolo del giorno definito come Earth Overshoot Day è quindi semplicemente dato dal rapporto tra la biocapacità del pianeta, ossia l'ammontare di tutte le risorse che la Terra è in grado di generare annualmente, e l'impronta ecologica dell'umanità, ossia la richiesta totale di risorse per l'intero anno. Si trova così la frazione dell'anno per la quale la le risorse generate riescono a provvedere al fabbisogno umano. Infine moltiplicando per il numero di giorni in un anno si ottiene la data del Earth Overshoot Day.

Definite le grandezze:

{\displaystyle BIO} {\displaystyle BIO} = biocapacità annuale del pianeta Terra;

{\displaystyle HEF} {\displaystyle HEF} = impronta ecologica annuale dell'umanità

si può definire la formula:

{\displaystyle EOD={\frac {BIO}{HEF}}\times 365} {\displaystyle EOD={\frac {BIO}{HEF}}\times 365}

È evidente che per avere una data rilevante il rapporto tra biocapacità e impronta ecologica debba essere inferiore all'unità.

(Wikipedia)