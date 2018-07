Eclissi di Luna: ecco cosa vedremo stanotte

Si tratta dell'eclissi di luna più lunga del secolo con una durata di 103 minuti, dalle 21:30 alle 23:13. Migliaia di osservatori si stanno preparando per questo enorme evento astronomico, il più grande tra quelli in arrivo. Inoltr è già la seconda eclissi totale dell'anno.

L'eclissi, in totale, durerà 6 ore e 14 minuti e la luna, come detto, sarà totalmente in ombra per 103 minuti.

