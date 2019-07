Eclissi di Luna, INAF: "Ombra più scura e netta del solito"

Eclissi parziale di Luna: è il fenomeno al quale abbiamo assistito ieri sera guardando all'insù. Lo spettacolo arriva proprio alla vigilia del 50° anniversario dello sbarco sulla Luna. Di che si tratta? "Eclissi parziale significa che il satellite viene oscurato ma non completamente, in questo caso dall'ombra della Terra".

Sandro Bardelli, di INAF-Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello Spazio di Bologna, ha spiegato che l'evento questa volta "E' stato caratterizzato da un'ombra molto scura e netta dovuta alle condizioni particolari dell'atmosfera terrestre, che in altre situazioni hanno dato un riflesso più rossastro".

L’Osservatorio di astrofisica e scienza dello spazio (OAS) di Bologna è nato il primo gennaio 2018 dall’accorpamento di due delle tre sedi bolognesi dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF): l’Osservatorio astronomico di Bologna e l’Istituto di astrofisica spaziale e fisica cosmica di Bologna. Le due sedi della neonata struttura sono denominate “Plesso del Battiferro” (via Piero Gobetti 93/3) e “Area della Ricerca del Cnr” (via Piero Gobetti 101). La sede amministrativa è nel Plesso del Battiferro, in via Piero Gobetti 93/3. Il direttore della nuova struttura è Andrea Comastri, dirigente di ricerca INAF, già direttore dell’Osservatorio astronomico.