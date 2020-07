Economia e Lockdown, nel settore della cultura 'botta' da 45 milioni in regione

Una 'legnata' da almeno 45 milioni di euro: è l'impatto economico del lockdown sull'indusria culturale dell'Emilia-Romagna.

Le stime di un monitoraggio della Regione, realizzato in due tranche nel periodo dal 24 febbraio al 30 aprile, parlano di 44.818.769 euro di mancati incassi in soli tre mesi, di cui 15 milioni per il settore spettacolo, 12,8 milioni per il settore cinema e 4,6 milioni per i musei.

Un dato certamente inferiore a quello reale, segnala la Regione, visto che non riguarda la totalita' degli operatori (solo una parte ha risposto).

Il monitoraggio e' stato voluto dalla Regione Emilia-Romagna, in collaborazione con Ater, l'istituto per i Beni artistici, culturali e naturali e l'osservatorio culturale del Piemonte. Particolarmente colpiti appaiono lo spettacolo dal vivo, il cinema e il settore museale.

In quel periodo sono stati annullati 3.198 spettacoli di prosa, circo, performance, 26 festival e rassegne di spettacolo dal vivo, 910 appuntamenti musicali, 2.045 eventi in biblioteche e archivi, 128 mostre in corso e 28 in allestimento, 11.333 visite guidate ai musei, 16 festival e rassegne di cinema, oltre 2.330 attività con le scuole, workshop, matinée corsi e laboratori. In riferimento alla distribuzione geografica, la maggiore concentrazione di attività annullate o sospese, si trova nell'area di Bologna, seguita da Ferrara, Parma e Modena. (Bil/ Dire)