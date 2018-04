Ecosostenibilità: l'impegno comune di Inps e Anter

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

ECOSOSTENIBILITA’: L’IMPEGNO COMUNE DI INPS E ANTER. Presentate le attività per la promozione e la tutela della sostenibilità ambientale: auto elettriche, lotta allo spreco e un’esposizione artistica inedita per raccontare ai ragazzi “L’energia dell’arte” Roma, 11 aprile 2018. Associazioni, PA e aziende sono sempre più attente all’ambiente e lo dimostrano ogni giorno attraverso la promozione e l’adozione di pratiche eco-sostenibili. E proprio in occasione del suo 120° anniversario, l’INPS insieme ad Anter (Associazione Nazionale a Tutela delle Energie Rinnovabili) ha presentato oggi a Roma - nella Sala Angiolillo di Palazzo Wedekind – la partnership che si declina in importantissime iniziative, singole e congiunte, a sostegno della tutela ambientale. I valori e le attività di ANTER, per tutelare l'ambiente e promuovere l’adozione di comportamenti eco-sostenibili, sono stati favorevolmente accolti dall’INPS, da oggi impegnata in una transizione energetica. Infatti, l’Istituto di Previdenza, una delle amministrazioni più importanti del paese, incrementa i processi di dematerializzazione e il monitoraggio dei consumi di carta e inchiostro in tempo reale. Inoltre, il parco delle autovetture di servizio è stato notevolmente ridotto e tutti i veicoli a trazione tradizionale sono, o stanno per essere sostituiti, da nuove vetture elettriche o full hybrid (con motore termico ed elettrico integrati). Le misure adottate hanno infatti permesso all’Istituto di risparmiare 65.000 euro, cifra che corrisponde ad una riduzione dei consumi del 10%. Grazie a questa collaborazione, saranno inoltre coinvolte in anteprima le 20 scuole capitoline che hanno partecipato al programma educativo sviluppato dall’associazione: “Il Sole in Classe”. Dal 7 all’11 maggio, i ragazzi potranno conoscere, attraverso un percorso didattico che li porterà dalle profonde trasformazioni della rivoluzione industriale alla voglia di riscoprire le bellezze naturali, 20 opere inedite di proprietà dell’INPS. “L’Energia dell’arte” com’è stata chiamata l’esposizione temporanea ospitata da Palazzo Wedekind, è concepita come un complemento alla formazione già ricevuta dalle scuole primarie e secondarie di primo grado, nell’ambito de “Il Sole in Classe”, un programma gratuito al quale hanno partecipato 46.000 alunni lo scorso anno in tutta Italia. Parlando dell’impegno dell’Inps in ambito ambientale il Presidente Tito Boeri ha evidenziato come “solitamente le politiche che portano a risparmi energetici implicano aumenti dei costi, mentre quelle che hanno come obiettivo il contenimento dei costi, conducono quasi inevitabilmente ad un aumento del consumo energetico. Le misure che sono state studiate e adottate dall’Inps, e in particolare dalla Direzione Acquisiti e Appalti, invece non creano questa contraddizione, perché portano a risparmi energetici riducendo nel contempo i costi”. Durante la conferenza, è stata infine presentata un’altra iniziativa itinerante promossa da ANTER, con il patrocinio di INPS: “SalviAmo il Respiro della Terra - Ricerca e Tour”. Nel corso della tappa capitolina - che avrà luogo il 10 maggio – verranno illustrate le buone pratiche che permettono di migliorare la qualità dell’aria dentro e fuori casa e sarà, altresì, presentata una ricerca nazionale finalizzata al monitoraggio delle polveri sottili e all’individuazione della loro origine. Antonio Rainone, Presidente ANTER, ha dichiarato: “Aver stretto una collaborazione così prestigiosa con l’INPS - oltre a essere un onore - rappresenta il riconoscimento più bello che ci sia per il lavoro svolto. I nostri 72 ambasciatori volontari hanno raggiunto oltre 1.500 istituti scolastici e sensibilizzato 120 mila alunni dal 2014. Siamo felici che un Istituto importante come quello presieduto dal Professor Boeri abbia voluto affiancarsi ad ANTER, con l’obiettivo di dare vita a nuove azioni che premino l’impegno di ciascuno di noi, per il bene di tutti. La nostra associazione persegue obiettivi ambiziosi ed ha sempre avuto a cuore le generazioni future: quest’anno, per esempio, con “Salviamo il Respiro della Terra, tour e ricerca”, iniziativa che può vantarsi del patrocinio dell’INPS, avvieremo una ricerca quasi inedita ma di primissima importanza in Italia, con i massimi esperti universitari per cercare di capire meglio cosa respirano i nostri figli, in tutto l’arco della giornata”. Passiamo tra l’80 il 90% del tempo al chiuso. Ma non ci sono dati nazionali in merito. La ricerca diventerà anche tour: l’associazione organizzerà degli incontri divulgativi con le famiglie in tutte le città coinvolte, da nord a sud del Paese. Le prime tappe saranno Parma, Salerno e Roma, rispettivamente l’8 il 9 e il 10 maggio, in concomitanza con l’esposizione “L’Energia dell’arte”. Parteciperanno docenti universitari, economisti, ma anche Giobbe Covatta con tutta la sua ironia. Per informazioni OO142 Roma Viale Aldo Ballarin, 42 06 5905 5085 ufficio.stampa@inps.it UTOPIA - Comunicazione e media relations Anter Gaia De Scalzi – Diletta Lucianò Mob. +39 331 6781443 +39 3477602280 Ph. +39 06 97790306 Mailto. anter@utopialab.it ANTER, Associazione Nazionale Tutela Energie Rinnovabili, è la prima associazione no-profit italiana nata nel 2009 con l’obiettivo di diffondere la cultura della tutela ambientale e promuovere la conoscenza e lo sviluppo delle energie pulite prodotte da fonti rinnovabili. Creata e presieduta da Antonio Rainone e da Leonardo Masi (Presidente Onorario) e con oltre 255 mila associati su tutto il territorio nazionale, ANTER tutela e promuove le condizioni di sviluppo della green economy, sia a livello istituzionale sia attraverso il coinvolgimento dei cittadini, grazie a campagne di informazione e sensibilizzazione a favore delle energie rinnovabili. Tra le sue best practice, “Il Sole in Classe” - progetto di educazione ambientale rivolto alle scuole di tutta Italia che finora ha raggiunto 1600 istituti e 120 mila alunni - e l’iniziativa “Salviamo il Respiro della Terra” - con una prima edizione nelle piazze italiane e un secondo appuntamento a fianco delle Istituzioni, come side event durante il G7 Ambiente - nata per sensibilizzare i cittadini sulle prime conseguenze irreversibili del disastro climatico planetario. www.anteritalia.org