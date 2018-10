Rissa davanti all'edicola Carella, li respinge con una spallata - VIDEO

La bagarre è finita con l'intervento dei carabinieri, che hanno identificato i due soggetti coinvolti nella rissa. Fortunatamente nessuna conseguenza per l'edicolante Daniele Carella, nonché ex consigliere comunale, che dal suo profilo Facebook scrive:

"Stanotte una bella rissa nel mondo droga, iniziata in via san Vitale, ha rischiato di arrivare fin dentro l'edicola, ma ho fatto blocco e l'aspirante invasore è rimbalzato e rimasto fuori, dove il pestaggio tra i protagonisti è continuato.

Rimane però che, ovviamente, Bologna è sicura sicurissima, ci mancherebbe il dire il contrario. Ringrazio le FFOO (I CC in questo caso) che, da me chiamate, sono prontamente intervenute per l'intervento del caso. Come sempre grazie 'ragazzi'".