Chiede l'elemosiva con 7 cuccioli al seguito: cittadini si mobilitano

Ad appena due giorni di vita, sette cagnolini erano tenuti per strada da un questuante che chiedeva l’elemosina in via Galliera: dopo alcune segnalazioni di cittadini, la Polizia Municipale li ha recuperati e ricoverati al canile municipale. L’intervento è avvenuto questa mattina in via Galliera.

Gli agenti hanno chiamato subito un veterinario, che ha verificato il buono stato di salute dei cuccioli e ha richiesto il loro ricovero al canile insieme alla propria mamma per l’accudimento necessario. Dopo lo svezzamento i cuccioli potranno essere adottati.