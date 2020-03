Elezioni a Imola 2020, probabile rinvio in autunno per Coronavirus

Rinvio in autunno e accorpamento con referendum costituzionale. Anche questo si prevede nella bozza di decreto governativo per l'emergenza coronavirus, in merito alle elezioni amministrative di Imola. Il comune alle porte della Romagna è commissariato dallo scorso autunno, per la caduta della giunta grillina a guida della ex sindaca Manuela Sangiorgi.

Da allora il comune è guidato dal commissario prefettizio Nicola Izzo. Secondo i primi emendamenti che circolano a Roma, la finestra per una possibile nuova chiamata alle urne dovrebbe attestarsi tra metà ottobre e metà dicembre.