Elezioni, corsa podistica, madonna San Luca e partita allo Stadio: fine settimana a rischio caos traffico

Le elezioni europee, la Strabologna, la processione e la partita al Dall'Ara. Fine settimana a rischio caos per il traffico cittadino, con tre eventi tra sabato e domenica 25 e 26 maggio che metteranno a dura prova la macchina organizzativa di Comune e Tper. Si comincia già da sabato pomeriggio, con via Saragozza chiusa per il passaggio della Madonna di San Luca, in transito con la processione fino a San Pietro. Poche ore dopo, la sera (inizio ore 20:30), con l'area attorno allo stadio Dall'Ara oggetto delle consuete deviazioni per la partita Bologna-Napoli.

Domenica mattina poi si prosegue con la Strabologna, i cui tre tragitti diversi impegneranno sostanzialmente gran parte delle strade dentro le mura. Tper ha disposto un corposo programma di deviazioni delle sue linee e le chiusure al traffico curate dalla Polizia Locale dovrebbero limitersi strettamente al passaggio effettivo della corsa.

Domenica però sarà anche la giornata elettorale, dove le urne saranno aperte per le elezioni europee 2019. Per favorire gli spostamenti verso i seggi elettorali, domenica 26 maggio è sospeso il divieto di accesso, circolazione e sosta nella Zona a Traffico Limitato e quindi il sistema di telecontrollo SIRIO non sarà attivo. Rimangono invece valide le restrizioni relative all'area T-days (Indipendenza, Rizzoli, Ugo Bassi), via dei Falegnami e Strada Maggiore, Zona Università e piazza San Francesco.