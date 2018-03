Sanità, salgono a 24 le aree elisoccorso: nuovi mezzi con tecnologia 'Night Vision'

16 a Bologna e 5 a Imola che, con quelle già attive diventeranno 24, sono le nuove aree per il decollo e l'atterraggio delle eliambulanze, operative già dal biennio 2018-2019. Il nuovo piano è stato presentato oggi dai tecnici della giunta in commissione Politiche per la salute, presieduta da Paolo Zoffoli.

Ne sono previste altre 142, anche per l'atterraggio notturno, di cui oltre la metà (83) in zone montane. In più, sarà previsto un nuovo elicottero dotato di tecnologia Nvg (Night Vision Goggles, visori a intensificazione di luce) che consentirà di utilizzare anche basi di atterraggio non illuminate. L'obiettivo è principalmente uno: "Raggiungere in tempi sempre più rapidi le persone che hanno bisogno di ricevere un soccorso tempestivo".

Nel 2017 il servizio dell'elisoccorso ha effettuato 3.213 missioni, con 1.960 ore di volo. Con il tavolo di confronto messo in piedi da Regione, Ausl e Conferenze territoriali socio-sanitarie, si è raggiunto un accordo per individuare le 142 nuove aree che complessivamente diventeranno 159, attrezzate per l’elisoccorso anche notturno, comprese quelle ospedaliere.

Le nuove aree: 17 a Piacenza (che ne avrà quindi in totale 18), 21 a Parma (che arriverà complessivamente a quota 23), 19 a Reggio Emilia (21 in totale), 21 a Modena (che arriverà, a fine biennio, ad averne 26), 16 a Bologna e 5 a Imola (con quelle già attive diventeranno 24), 12 a Ferrara (che ne avrà quindi in totale 14), 7 a Ravenna (con quella già attiva diventeranno 8), 12 a Forlì-Cesena (che saranno 13) e 12 a Rimini.

Saranno comunque previsti, probabilmente ad aprile, incontri nelle varie province insieme a referenti del 118, delle aziende sanitarie e dei comuni coinvolti, per poi decidere al meglio le aree più adatte.