Omicidio del Pilastro, soffocò l'anziana madre: condanna a 10 anni

Dieci anni per l'omicidio della madre. E' quanto dovrà scontare B.G., oggi 60enne, che soffocò la 85enne Elvira Marchioni la sera del 7 novembre 2018 in un appartamento della zona Pilastro.

Lo ha stabilito il giudice Alberto Ziroldi nel processo con rito abbreviato, mentre il pm Luca Venturi aveva chiesto 16 anni.

Inizialmente l'uomo aveva riferito che l'anziana si era soffocata ingurgitando la cena. Lui, accorgendosi del malore, aveva avvisato il 118. All'arrivo sul posto, il personale medico aveva trovato la donna priva di vita, gli investigatori invece arrivarono alla conclusione che la donna sarebbe morta per soffocamento, per mano del figlio. In preda ad un raptus, l'uomo avrebbe stretto le mani intorno al collo della pensionata, fino a provocarne la morte. Poi la confessione, dopo un lungo interrogatorio.

"Avrei dovuto chiedere aiuto"

L'arrestato avrebbe raccontato di essere esasperato dalla situazione: viveva da solo con l'anziana madre, che da alcuni mesi era allettata e affidata esclusivamente alle sue cure. L'uomo usciva anche da un periodo difficoltoso a livello lavorativo, era disoccupato, senza amici nè familiari vicini.

Un altro dramma che forse si sarebbe potuto evitare. Se le difficoltà non fossero rimaste circoscritte tra 4 mura, come ha infine detto l'uomo, ammettendo: "Avrei dovuto chiedere aiuto".