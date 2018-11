Emergenze ambientali, da oggi ai Vigili del Fuoco: interventi più veloci

Passaggio di consegne in Emilia-Romagna per la gestione delle emergenze ambientali. Da oggi saranno i Vigili del Fuoco a rispondere al numero verde di pronto intervento di Arpae (840.000.709), gestendo cosi' le segnalazioni su inquinamento delle acque, sversamento di prodotti chimici, incidenti con sostanze pericolose e roghi di rifiuti. I pompieri prendono cosi' il posto dei forestali, oggi riuniti nel comando dei Carabinieri, che in questi anni si sono occupati del numero verde.

La collaborazione tra Arpae e Vigili del Fuoco e' prevista in una convenzione quadro con la Protezione civile regionale, che ha come obiettivo "una miglior gestione e rapidita' degli interventi, favorendo sinergie tra i vari enti competenti in caso di emergenze ambientali".

Da ogg, dunque, quattro diverse squadre dei Vigili del Fuoco della sede di Bologna, "opportunamente addestrate, risponderanno al numero verde unico di Arpae assicurando la gestione sull'intero territorio regionale del pronto intervento per emergenze ambientali". Il numero verde sara' attivo per le 24 ore del sabato, domenica e giorni festivi, mentre nei giorni feriali e' attivo dalle 18 alle 8. Restano invariati invece i recapiti telefonici e l'organizzazione degli interventi nei giorni feriali dalle 8 alle 18, gestiti direttamente dalle strutture provinciali di Arpae.

(Dire)