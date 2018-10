Car sharing Enjoy, problemi con i noleggi: 'Addebito di 100 euro, ma rimborseranno'

Disagi con il car sharing Enjoy. Per tutto il weekend le auto rosse del car sharing targato Eni hanno subito dei disservizi nella fase di chiusura del noleggio via App. In particolare, diversi utenti stanno segnalando che non si riesce a chiudere la procedura di noleggio, con relativo addebito di costi che in alcuni casi comprende ore e ore di tariffazione.

"A me a Bologna hanno già preso 100 euro per un noleggio di 20 minuti, che avrei dovuto pagare meno di 10 euro. Speriamo che si fermino altrimenti alle 19 mi toglieranno altre 50 euro" è il commento a caldo di Walter, che ha noleggiato una delle 85 Fiat 500 di stanza nel capoluogo felsineo nel pomeriggio di sabato. "Hanno detto che rimborseranno" precisa l'utente del car sharing.

Dal consorzio Enjoy in queste ore è arrivata anche la precisazione ufficiale: "Vorremmo rassicurarvi sul fatto che stiamo lavorando per chiudere da remoto i noleggi ancora in corso, procedere con gli opportuni rimborsi e valutare ulteriori azioni di caring per le utenze coinvolte". Per contattare e segnalare disservizi si invita a contattare il numero verde 880900505, oppure in comunicazione privata attraverso i canali social di Twitter e Facebook di Enjoy.