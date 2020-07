Morto Ennio Morricone: l'ultimo concerto 'bolognese' all'Unipol Arena

E' morto questa notte, all'età di 93 anni, il celeberrimo compositore e premio oscar Ennio Morricone. A darne notizia è l'agenzia Ansa, che cita il ricovero in una clinica romana come conseguenza di una caduta.

Come noto Morricone ha firmato le musiche di pietre miliari del cinema, come Per un pugno di dollari, Mission, C'era una volta in america, Gli intoccabili, La leggenda del pianista sull'oceano.

A Bologna Morricone tenne un concerto nel maggio del 2015 all'Unipol Arena, mentre la sua ultima apparizione sotto le Torri è andata in scena nel novembre del 2019 in un dialogo con Giuseppe Tornatore all'Arena del Sole: i due si confrontarono insieme allo storico del cinema e critico cinematografico Emiliano Morreale, a partire dal libro Ennio, un maestro, edito da HarperCollins.