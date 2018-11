Unibo 'regina' dell'Erasmus: ma il problema degli alloggi è serio

L'Alma Mater è l'Ateneo più internazionale d'Europa, primo in classifica per numero di studenti che vanno all'estero in Erasmus, ma anche per quelli che arrivano. Nella classifica europea dei migliori 10 Atenei per studenti in partenza, con 2.787 ragazzi, in vetta c'è proprio Bologna, che è anche la prima Universita' per studenti Erasmus in arrivo, 1.970, seguita da Valencia, Lisbona, Granada e Madrid. "Confesso di essere molto soddisfatto", ammette il rettore Francesco Ubertini.

Le prime dieci posizioni della classifica delle Univerisità che accolgono piu' studenti in 'trasferta', sono occupate prevalentemente da Atenei spagnoli e italiani (il Politecnico di Milano è nono), ma non compare nessuno dei rinomati college britannici o delle Università francesi o tedesche. "Atenei prestigiosi, ma piccoli che fanno numeri piccoli rispetto all'Univerisità di Bologna che con i suoi 85.000 iscritti è una delle più grandi d'Europa", ricorda il rettore. "Sono molto contento. L'Alma Mater ha sempre avuto un numero molto alto di studenti in scambio, sia in entrata che in uscita, me tra gli obiettivi del mio piano strategico c'era quello di aumentare la mobilità, perchè è un momento fondamentale per la crescita degli studenti", spiega Ubertini.

Ora, non resta che trovare casa ai ragazzi che vengono a studiare a Bologna dall'estero (ma anche dalle altre città e dalle altre regioni), visto che quella degli alloggi sta diventando una vera e propria emergenza. "Sono ancora in attesa, e spero si abbiano notizie a breve, dell'esito del bando al quale hanno partecipato (per la costruzione di nuovi studentati, ndr). Spero che il governo comunichi al più presto i risultati perchè abbiamo bisogno di cominciare. Mi risulta che la commissione ha concluso i lavori da tempo. Spero che vengano presto pubblicati i risultati perchè questo è tutto tempo perso per dare una risposta ai tanti studenti che scelgono l'Alma mater, anche se lo stesso problema riguarda altre Università italiane", conclude il rettore. (dire)

