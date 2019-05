4 chili di cocaina ed eroina tra casa e auto: 52enne arrestata nel reggiano

Una 52enne colombiana residente a Bologna è stata arrestata a Reggio Emilia durante un blitz dalla Squadra Mobile della Polizia di Reggio Emilia con l'ausilio dei colleghi di Mantova.

Gli agenti della hanno sequestrato nei giorni scorsi quattro chili tra cocaina ed eroina. In manette, insieme alla donna, regolare sul territorio italiano, è finito un uomo albanese di 22 anni con permesso di soggiorno. Lo stupefacente sequestrato era nell'auto dell'uomo e nella casa dove è stata trovata anche la donna. L'operazione è iniziata martedì sera, quando a Porto Mantovano i poliziotti hanno controllato un uomo all'interno di un'auto parcheggiata in un cortile condominiale, scoprendo che stava sistemando due panetti da un chilo di cocaina l'uno all'interno di un vano segreto, ricavato artigianalmente nel cruscotto della macchina. Insieme alla droga erano nascosti oltre 9.000 euro avvolti nel cellophane. Nella casa del 22enne, sono poi spuntati altri due chili di eroina, confezionata in panetti da mezzo chilo. (dire)