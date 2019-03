Droga, importazione di eroina: 31 arresti e sequestri per mezzo milione

I finanzieri del Comando Provinciale di Bologna e dello S.C.I.C.O. (Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata) di Roma, stanno dando esecuzione, in Emilia-Romagna, Lombardia, Toscana e Lazio, alle misure cautelari nei confronti di 31 persone appartenenti a una banda di cittadini pakistani dediti all’importazione di eroina tramite corrieri ovulatori.

Sequestrati inoltre beni per un valore complessivo di circa mezzo milione di euro. Inoltre sono in corso numerose perquisizioni.

Notizia in aggiornamento.