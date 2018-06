3 kg di eroina liquida nel doppiofondo di una valigia: arresti in stazione

Sequestrati 3 kg di eroina liquida. Era nascosta nel doppiofondo di una valigia, tra la caffeina, per evitare che i cani antidroga la fiutassero. E tre cittadini stranieri sono finiti in manette. Risponderanno di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

E’ questo il bilancio di un’operazione dei Carabinieri, portata a termine domenica scorsa, in prossimità della stazione ferroviaria di Bologna. A muovere i militari sul posto sono state diverse segnalazioni giunte dai cittadini circa degli scambi sospetti.

Così i carabinieri hanno avviato una serie di servizi di osservazione, durante i quali la loro attenzione è stata richiamata dai traffici delle tre persone poi finite nei guai.

“Stazionavano nei pressi di un fast food vicino alla stazione e si guardavano continuamente intorno. Un atteggiamento strano – raccontano gli investigatori – che ha destato sospetti. Ad un certo punto poi sì sono mossi verso ovest. E a quel punto li abbiamo fermati per un controllo. I tre avevano un atteggiamento nervoso e visto che uno era senza documenti li abbiamo portati in stazione”.

E’ stato allora che è scattata la perquisizione che ha portato alla luce l’ingente quantitativo di stupefacente, celato nel bagaglio che uno dei tre stranieri - probabilmente il 'corriere' - stringeva in mano.

"Era una valigia strana" - aggiungono i militari - “Una volta aperta, abbiamo notato che aveva un doppio fondo. Lo abbiamo tagliato e così abbiamo trovato l'eroina. Era mischiata con della caffeina, stratagemma che si usa per evitare i cinofili”.

Il proprietario del bagaglio arrivava da Amstredam, con un aereo proveniente dal Ghana. L'ipotesi è che la droga giungesse da lì, che lui fosse il corriere, e che la droga poi sarebbe stata immessa sulla piazza bolognese. Il giro è invece terminato con il fermo dei tre pusher. In manette sono finiti un cittadino ivoriano dell’86, un 37enne del Ghana e un 42enne della Tanzania. Tutti contano precedenti specifici all’attivo.