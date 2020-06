Mille euro in contanti e 500 grammi di eroina: due arresti

I carabinieri di Borgo Panigale hanno arrestato due cittadini italiani, un bolognese di 56 anni e un termolese di 41, per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. I due, fermati in via Battindarno a bordo dell'auto per un controllo, sono stati trovati in possesso di 530 grammi di eroina e 950 euro in contanti.

A seguito di una perquisizione a casa del passeggero, che aveva l'eroina, i carabinieri hanno trovato anche un bilancino e materiale per il confezionamento. Arrestati, erano entrambi noti alle forze dell'ordine per precedenti specifici.