Esame di maturità, si parte: prima prova per oltre 6800 studenti

6818 studenti dell'ultimo anno sarano impegnati da oggi per l'esame di maturità 2018 a Bologna. Questa mattina infatti tutti i licei e gli istituti metropolitani saranno aperti per ospitare i maturandi nella prima prova di italiano, su cui fino all'ultimo è impazzato il toto-traccia.

A partecipare alla prova sono 3311 liceali, 2178 tecnici e 1329 professionali, che saranno giudicati da 164 commisioni di esame composte da 984 commissari, divisi equamente tra internii all'istituto ed esterni: proprio sulla presenza di insegnanti da fuori, gli studenti nei giorni scorsi hanno fatto molta pretattica, interrogandosi a vicenda sui social per scoprire chi avrebbero avuto davanti ai fogli di esame.

Domani invece tocca alla prova di indirizzo, ovvero matematica e greco a scientifico e classico, mentre per i tecnici la materia segue di solito l'indirizzo (meccanica e macchine per meccanica e tecnologie e progettazione per elettronica).

Infine, lunedì prossimo l'apertura del quiz ad ampio spettro, con materie scelte dalla commissione: la prova più temuta poiché richiede una conoscenza potenziale di tutte le materie. Finite le prove scirtte, a seconda degli istituti dalla fine del mese fino a metà luglio si terranno gli esami orali.