Sanità, a Bologna test Hiv e Hcv tutti i giorni fino al 1° dicembre

Lo slogan scelto dal Blq Checkpoint, il centro gestito dall'associazione Plus onlus in collaborazione con l'Ausl, per la sesta edizione della "Hiv-Hepatitis Testing Week 2018" è "Fattelo. È una buona abitudine".

Fino al primo dicembre, il centro di via San Carlo sarà aperto tutti i giorni dalle 18 alle 21 per fare test per l'Hiv e l'Hcv (epatite C) per la settimana europea dedita alla cultura del test e della prevenzione. "Obiettivo è aumentare la possibilità di fare il test per le persone che sono più o meno esposte al rischio- spiega Sandro Mattioli di Plus onlus- perche' l'Hiv non ha smesso di contagiare, non c'è vaccino ma c'è una terapia che aiuta a vivere bene nonostante l'infezione ed è importante saperlo, possibilmente non troppo tardi".

"In Italia, in Emilia-Romagna e a Bologna le diagnosi tardive sono ancora troppo elevate per un Paese industrializzato - aggiunge mattioli - ecco perchè insistiamo sul test e sulla necessità di farlo spesso, a seconda delle proprie abitudini sessuali, perchè nel caso di risultato positivo, almeno la diagnosi precoce cambia molto, con gli attuali strumenti di controllo si può avere una vita uguale a quella delle persone sieronegative".

"Con l'attivita' normale, siamo sempre pieni- afferma Mattioli- quindi consigliamo di prenotare anche per la Testing Week perchè il rischio è di non trovare posto". I test sono gratuiti e anonimi. Vengono fatti con un prelievo capillare per Hiv e salivare per Hcv. I risultati si hanno in 20 minuti.

"Nella peggiore delle ipotesi il test puo' avere esito reattivo- spiega Mattioli- In questo caso, è necessario fare un prelievo in ospedale per essere sicuri al 100%". Plus onlus ha un accordo con l'unità operativa malattie infettive del Policlinico Sant'Orsola in base al quale il giorno successivo all'esito reattivo è possibile accedere direttamente al centro prelievi, "siamo disponibili ad accompagnare la persona in caso abbia bisogno di sostegno". Per prenotare il test si puo' mandare una mail a prenota@blqcheckpoint.it oppure chiamare il numero 051/4211857.(dire)