Maturità, gli studenti del Minghetti si preparano al nuovo esame

Mancano pochissimi giorni all'inizio delle prove per l'esame di maturità. Le nuove modalità introdotte dal Miur suscitano qualche preoccupazione in più ma gli studenti sembrano determinati a fronteggiare le prove con decisione. A Bologna diregiovani.it ha incontrato due studenti del liceo classico 'Minghetti' per sapere come si stanno preparando e quali sono le loro impressioni, i pronostici e i timori per la prova che inizierà la prossima settimana. (Dire)