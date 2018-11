Prostituzione online, Bologna e il fenomeno delle escort: 57 mila ricerche al mese

Prostituzione ed escort, un mercato che non conosce crisi e che conta un giro d'affari da 4 miliardi di euro l'anno: praticamente il doppio dell'intero settore alberghiero. Ogni mese sui principali siti del settore in Italia vengono pubblicati fra i 30.000 e i 50.000 annunci di escort e accompagnatrici e secondo i dati del "Tripadvisor" del settore, Escort Advisor, Bologna è la 9° provincia in Italia per per totale di escort indicizzate in media.

Su 380.635 abitanti la media di escort indicizzate nella nostra città è di 444. Rispetto alla quota di “escort per abitante” questo numero (che sembra molto alto) viene messo in contesto e la provincia non risulta nemmeno fra le prime 30 in Italia per concentrazione di escort, superata in questa classifica da altre province della regione fra le quali perfino Modena. Anzi finisce in fondo alla classifica 94° su 110 (contiamo solo le province con escort recensite).

La ricerca "escort Bologna" su Google: 57.000 volte al mese

A livello di utilizzo del sito Bologna è la 3° provincia per quantità di utenti mensili: circa 74.000 visite mensili del sito di recensioni delle escort avvengono da collegamenti nel bolognese. Con 195 sessioni circa ogni 1.000 abitanti, questo ne fa una delle più “trafficate d’Italia”. Questo si riflette anche nel traffico su Google dove “Escort Bologna” viene cercato mediamente circa 57.000 volte al mese, pari a 151 volte per 1.000 abitanti.

Chi sono gli utenti, età delle escort che si propongono sulla provincia

Risultano polarizzati su 2 fasce estreme di pubblico quasi all’opposto della media nazionale, che concentra la maggioranza del traffico nella fascia 35-44 anni. Gli utenti 18-34 anni sono circa il 34% contro il 28% (+20%). Gli utenti over 45 anni sono il 40% contro il 34% della media nazionale (+15%).

Per quanto riguarda le escort (campione storico iscritte a escort advisor in provincia di Bologna), questa la fascia di età: 18-24 anni 28%; 25-36 anni 53%; 37-45 anni 15%; +46 anni 4%. Questo dato è abbastanza coerente con la media nazionale della offerta ed anche con la media delle visite degli utenti su EscortAdvisor.

Annunci escort senza controllo: errori, numeri falsi e scherzi

Gli annunci, anche per la normativa poco liberale italiana, non hanno praticamente nessun controllo, tanto che errori e perfino scherzi di cattivo gusto sono all’ordine del giorno. Capita più spesso di quel che si creda che il numero di telefono di una persona finisca su una bacheca di annunci perché chi pubblica l’annuncio sbaglia ad inserire una cifra, o perché qualcuno spende i pochi euro necessari per fare uno scherzo… Questo però vuole soprattutto dire che il cliente finale rischia troppo spesso di prendere delle fregature: se nessuno controlla, negli annunci può venire scritto di tutto e quindi la qualità diventa molto bassa.

Con il tempo e le recensioni raccolte Escort-Advisor.com ha dimostrato che il 60% circa degli annunci contiene almeno un dato falso.Può trattarsi della foto, della descrizione, dei servizi offerti o del prezzo, ma in più di 1 caso su 2 quello che ci aspetta al di là della porta non corrisponde a quello che è stato pubblicizzato. Si tratta di una discrepanza che non ha paragone in nessun altro settore. Sarebbe come se metà degli annunci di auto usate pubblicizzasse una macchina diversa da quella inserita. O se un albergo su due, una volta arrivati sul posto, si rivelasse un 3 stelle anziché un 4 stelle, o non avesse la piscina dopo averla pubblicizzata come elemento centrale della propria attività.

Recensioni sulle escort: risposte rapide sulla serietà delle inserzioni

In passato, prima della introduzione delle recensioni, gli utenti cercavano di risolvere i limiti degli annunci e delle inserzioni tramite lunghe discussioni su forum di settore, che però piano piano con l’evolvere di internet hanno iniziato a mostrare la loro inadeguatezza a fornire risposte rapide e veloci sulla professionalità e serietà delle inserzioniste. Chi oggi, in qualsiasi altro ambito della propria vita userebbe un forum, anziché Tripadvisor, o le recensioni di Amazon per valutare la serietà di una offerta? Nell’arco di meno di 4 anni Escort-Advisor.com ha quindi ottenuto un traffico pari 6 o 7 volte quello dei più utilizzati forum specializzati in escort e incontri adulti. Questo conferma che gli utenti internet preferiscono consultare “recensioni” ovvero informazioni strutturate, confrontabili e aggregabili in giudizi complessivi, anziché opinioni de-strutturate fra cui districarsi per prendere decisioni, anche in settori non “classici”.

Provincia di Bologna: da dove arrivano i click su Bologna:

Come si vede dalla tabella qui sotto la stragrande maggioranza delle escort recensite in provincia di Bologna esercitano la professione nel comune capoluogo.

Provincia Comune TotEscort % Bologna Anzola dell'Emilia 1 0,09% Bologna Bazzano 1 0,09% Bologna Bologna 1.110 98,23% Bologna Casalecchio di Reno 1 0,09% Bologna Castel San Pietro Terme 1 0,09% Bologna Imola 12 1,06% Bologna Pianoro 1 0,09% Bologna Pieve di Cento 1 0,09% Bologna San Pietro in Casale 2 0,18%

(Escort-Advisor.com)

Prezzo medio di una prestazione: Bologna è sui 100 euro

Il prezzo medio di una prestazione a Bologna è pari a circa 100 euro (un indice di 1,9009) superiore a quello medio della regione (a 90 euro). Bologna si posiziona così al 15° posto fra le province con il costo medio per prestazione più alto d’Italia. Per confronto nelle regioni più economiche come Calabria e Molise il prezzo medio è di soli 70 euro. A livello di prezzo l’Emilia Romagna è una delle regioni italiane con il prezzo più elevato (7° posto). Escort-Advisor ha rilevato il prezzo “medio” in base alle recensioni degli utenti, e non a quanto dichiarato dalle Escort.