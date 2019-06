Lizzano: escursionista scivola e cade, in azione Soccorso Alpino ed eliambulanza

Non sarebbe in condizioni di pericolo di vita, ma è comuque stata trasportata all'ospedale Maggiore di Bologna una donna, escursionista, scivolata e caduta nel primo pomeriggio mentre attraversava il sentiero 331, nel punto del complesso delle cascata del Dardagna, Madonna Dell'Acero, Corno alle Scale, nel comune di Lizzano in Belvedere. Sul posto sono giunte una squadra del soccorso alpino Emilia-Romagna, che a sua volta ha ricevuto il supporto dell'elicottero 'Elipavullo' per il soccorso aereo.

