Scomparso dopo un'escursione, 40enne trovato morto

E' stato trovato nel tardo pomeriggio di ieri in fondo a un canalone il corpo di Pier Paolo Filippini, 40 anni, escursionista dato per disperso da domenica scorsa sulle dolomiti tra Belluno e Pordenone. A ritrovare il corpo, dopo ore di ricerche, un elicottero impegnato nelle ricerche, che hanno coinvolto diverse decine di uomini tra vigili del fuoco e soccorso alpino di entrambe le province.

Filippini si era recato nella zona dell'Alpago in auto per l'escursione, ma i genitori non lo hanno più sentito da allora. Dopo qualche giorno sono partite le ricerche. Il corpo del 40enne è stato rinvenuto in Località Piancavallo, comune di Aviano, sul versante meridionale della cima del Monte Tremol (metri 2007) ad una altitudine di circa 1500 metri.

Si ipotizza che l'uomo probabilmente deciso di risalire quel versante abbandonando il sentiero della cosiddetta "Passeggiata del Tornidor" per percorrere un canale costituito da tratti erbosi e roccette che diventa progressivamente più ripido. Il canale non è un percorso segnato, raggiunge pendenze di 45 gradi e in inverno è soggetto a valanghe. Filippini probabilmente è scivolato o si è sentito male, ed è caduto per diversi metri, in un volo fatale.

Alle ricerche hanno partecipato il Soccorso Alpino e Speleologico di Friuli e Veneto in coordinamento costante con i Vigili del Fuoco, le squadre SAF dei Vigili del Fuoco, i soccorritori della Guardia di Finanza di Tolmezzo, il Corpo Forestale Regionale, i Carabinieri della compagnia di Sacile (stazione di Aviano), i volontari della Protezione Civile, la Polizia Locale di Udine