L'Emilia-Romagna abolisce ticket sanitario agli agenti feriti in servizio

L'Emilia-Romagna abolisce il ticket per le forze armate, forze dell'ordine e vigili del fuoco in caso di infortunio sul lavoro. La decisione, annunciata nei giorni scorsi, è stata presa dalla giunta Bonaccini che ha approvato l'atto.

Il personale dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia, della Polizia penitenziaria e dell'ex Corpo forestale dello Stato senza copertura Inail potrà rivolgersi ai pronto soccorso anche per codici bianchi senza pagare il ticket e potrà ricevere gratuitamente, per il periodo dell’infortunio, le prestazioni sanitarie correlate.

Sarà il codice ‘L99’ a indicare questo particolare tipo di esenzione, che non riguarda i Corpi di Polizia locale, in quanto già godono di copertura Inail completa.

“Siamo pronti, grazie anche alla preziosa collaborazione delle nostre Aziende sanitarie - sottolinea l’assessore regionale alle Politiche per la salute, Sergio Venturi - a dare attuazione a quanto avevamo promesso soltanto poche settimane fa.

Parliamo di un provvedimento doveroso e sacrosanto nei confronti di donne e uomini che sono quotidianamente impegnati per il bene della collettività e svolgono un servizio fondamentale per la tutela dei cittadini e del territorio, il contrasto alla criminalità e il rispetto della legge.

Persone, a cui va il nostro grazie, che mettono a rischio la propria vita per la difesa del bene comune. Giusto e doveroso che possano quindi accedere gratuitamente alle cure in caso di infortunio sul lavoro, come peraltro già avviene per i cittadini che godono di copertura assicurativa Inail”.