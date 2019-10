100 militari allo scalo ferroviario di Castel Maggiore: è l'esercitazione "Argo"

Dal 28 ottobre a oggi, 31 ottobre, oltre 100 militari dell'Esercito sono all’opera presso lo scalo Ferroviario di Castel Maggiore. Si tratta dell'esercitazione "Argo". Lo scenario è quello di una possibile area di crisi in cui la NATO è chiamata ad intervenire: nello specifico il Genio Ferrovieri ha il compito di effettuare lavori, come il ripristino e potenziamento di uno scalo merci ferroviario al fine di garantire i rifornimenti alle unità schierate in zona d’operazione, oltre ad effettuare un disinnesco di un ordigno da parte di un nucleo CMD (Conventional Munition Disposal).

L'addestramento è mirato a perfezionare le capacità di risposta e affinare le procedure di coordinamento.

L’attività del Comando Genio è affiliata all’esercitazione “ATLANTE 19” del Comando delle Forze Operative Terrestri di Supporto di Verona ed è la prosecuzione dell’esercitazione “EAGLE METEOR 19”, svolta dal NATO Rapid Deployable Corps (NRDC-ITA) di Solbiate Olona (VA).

L'esercitazione “ATLANTE 2019”

L'obiettivo è quello di raggruppare in un unico evento addestrativo le singole esercitazioni per il 2019 di tutti i Reparti dell’Area Supporto (l’evento vedrà il coinvolgimento contemporaneamente di sei comandi a livello Brigata) e costituisce un importante momento addestrativo. Consentirà al Comando delle Forze Operative Terrestri di Supporto di verificare il grado di preparazione raggiunto dai quadri degli Stati Maggiori e delle unità dipendenti nella condotta di un’operazione complessa (di tipo pluriarma) attraverso un’esercitazione nella quale i Posti Comando specialistici e gli assetti delle unità dipendenti, saranno schierati sul terreno e collegati fra loro tramite un’architettura C4 basata su collegamenti campali in ponte radio/satellite e collegamenti stanziali già presenti nelle strutture individuate.

Gallery