Avvicendamento nell'Esercito: arriva il nuovo comandante del reggimento artiglieri

Si è svolta questa mattina presso la caserma ‬”Corrado Viali” di Bologna, l’avvicendamento al comando del 121° reggimento artiglieria controaerei “Ravenna” tra il colonnello Emanuele Canale Parola ed il subentrante colonnello Roberto Gabrielli. La cerimonia di cambio è stata presieduta dal comandante dell'artiglieria controaerei dell'esercito, generale di brigata Antonello Messenio Zanitti.

Presenti all’evento numerose autorità civili e militari, tra cui il prefetto di Bologna, Patrizia Impresa, il vicesindaco della città di Ravenna, del sindaco del comune di Talla, comune in provincia di Arezzo e le associazioni combattentistiche e d'arma.

Il colonnello Canale Parola ha ceduto il comando del 121° Reggimento dopo due anni di attività, tra le quali emergono le esercitazioni Prometeo V, Atlante, Mangusta, la campagna lanci Stinger presso il poligono Namfi di Creta ed l’impegno in ambito Nato di una batteria controaerei alle dipendenze di una brigata polacca inquadrata nella eNRF (una compnente delle forze di risposta rapida della Nato, ndr).

Inoltre il personale del 121° Reggimento continua a fornire costantemente personale per l’operazione “Sagitta” in Turchia. Nei suoi due anni al timone del reggimento il Colonnello Canale Parola ha inoltre comandato il raggruppamento “Emilia Romagna” nell’ambito dell’Operazione ‬‭“Strade Sicure”, in concorso alle Forze di Polizia nelle attività di controllo del t‬erritorio per il contrasto alla criminalità, contribuendo così a rafforzare la sinergia tra Esercito ed Istituzioni locali.

Nel suo discorso di commiato, il Colonnello Canale Parola ha voluto ringraziare gli uomini e le donne del Reggimento per l'impegno e gli sforzi sostenuti, ma soprattutto per gli eccellenti risultati conseguiti in tutte le attività del reparto, esprimendo piena soddisfazione per il periodo trascorso al Comando del 121° Reggimento e augurando al suo successore, Colonnello Roberto Gabrielli, i migliori auspici per il futuro.