Esplosione cisterna Borgo Panigale: le assicurazioni premiano la Polstrada

La Fondazione Ania, ente delle assicurazioni, consegnerà un premio alla Polizia stradale per il lavoro svolto durante l'incidente del 6 agosto 2018, dove una autocisterna di Gpl esplose dopo un incidente nel tratto urbano della A14, a Borgo Panigale.

Nell’occasione verranno donati al Compartimento della Polizia Stradale di Bologna alcuni strumenti Police Controller, particolarmente utili per il controllo dei mezzi pesanti. Durante la cerimonia interverranno il prefetto Roberto Sgalla – Direttore Centrale delle Specialità di Polizia, Gianfranco Bernabei – Questore di Bologna, Giovanni Busacca – Direttore del Servizio Polizia Stradale, Piera Romagnosi – Dirigente del Compartimento Polstrada Emilia Romagna, Umberto Guidoni – Segretario Generale della Fondazione ANIA e Carlo Rossanigo – Head of Communication and Public Affairs di Allianz.