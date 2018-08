Esplosione Bologna, palazzi evacuati: 'Ci hanno fatto uscire così, in pigiama, senza prendere nulla'

Pesanti le ripercussioni in città, dopo il terribile incidente verificatosi oggi a Bologna. Mentre il numero di morti e feriti, drammaticamente aumenta di ora in ora, e il traffico resta paralizzato - a seguito delle chiusura di Autostrada e Tangenziale - sono numerosi i danni registrati anche in esercizi (come concessionari di auto e negozi) e abitazionni private.

VIDEO - Cisterna esplosa, le immagini del ponte crollato

Tra via Emilia Ponente e via Panigale, alcune palazzine sono state evacuate. Vetri sfondati e tendoni andati a fuoco in diversi appartamenti adiacenti la zona dell'esplosione violentissima, dopo la quale alcuni detriti sono schizzati lontano, provocando ulteriori danneggiamenti.

Da quanto si apprende, sarebbero almeno due gli edifici (circa una settantina di appartamenti) nei quali gli abitanti non possono far rientro, finchè non termineranno i rilievi per stabilre se i loro appartamenti sono o meno agibili.

Testimone: 'Come nei film. Mai visto nulla del genere' - VIDEO

"La paura è stata tanta" - racconta una anziana sfollata - "Ci hanno fatto uscire come eravamo. Io in pigiama. Non abbiamo potuto prendere nulla, se non le chiavi. E non sappiamo se e quando potremo rientrare'.

'Io sono stato fortunato' - racconta un altro cittadino (il video racconto) che ha dovuto abbandonare in fretta e furia il proprio appartamento - 'Ero in terrazza dopo l'esplosione, e improvvisamente c'è stata una fiammata che ha preso il tendone. Se fosse stato abbassato il tendone, la fiamamta la prendevo io'.

Intanto è stato allestito un punto di accoglienza, dove le persone in difficoltà vengono assistite. Si attende la fine dei rilievi per capire chi stanotte potrà dormire nel proprio letto. Chi invece - come pare - verrà ospitato in strutture messe a disposizione o trovare conforto presso parenti e amici. In ogni caso sarà difficile lasciarsi alle spalle questo incubo di fuoco.

Il momento dell'esplosione ripreso in diretta - VIDEO