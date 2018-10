Esplosione in A14, dopo due mesi riaprono autostrada e Tangenziale

Il ponte autostradale sul raccordo a Borgo riapre. Questa mattina, dopo un weekend di lavoro intenso per i tecnici, Autostrade alzerà le sbarre dei caselli e toglierà i cartelli gialli che segnalavano la deviazione in Tangenziale per riaprire definitivamente il passaggio ai veicoli dopo l'incidente dello scorso 6 agosto, che causò la violentissima esplosione di una cisterna di Gpl che portò a sua volta alla morte di due persnoe, al ferimento di 145 persone e danni per 10 milioni alle case del quartiere.

Alle 10:30 ci sarà sul luogo -ripristinato- del disastro anche l'Ad di Autostrade Giovanni Castellucci, e alla cerimonia parteciperanno anche il sindaco di Bologna Virginio Merola, il governatore della Regione Stefano Bonaccini e l'assessora alla mobilità del Comune Irene Priolo.

I lavori sono terminati 56 giorni dopo il disastro, in breve anticipo rispetto alla scadenza prevista per metà ottobre. Negli ultimi giorni il lavoro è stato accellerato, ma già da qualche tempo si capiva che lil ripristino sarebbe stato più veloce del previsto: determinante infatti è stato l'approvvigionamento delle nuove travi in calcestruzzo, fornite a tempo di record da una società abruzzese.

A riaprire, per la precisione sarà la corsia in direzione Nord del raccordo A1-A14 e tutta la carreggiata in direzione nord della Tangenziale. La circolazione del raccordo, nel punto della esplosione era stata ristretta, mentre la Tangenziale era rimasta chiusa nella direzione da Casalecchio verso Bologna, con una deviazione su strada normale di oltre sette chilometri.