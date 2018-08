Incidente Borgo Panigale: Bonaccini dichiara lo stato di crisi

Il presidente della Regione Stefano Bonaccini, ha dichiarato lo stato di crisi regionale a Bologna, in seguito all'incidente di lunedì scorso in A14 a Borgo Panigale, che ha causato un morto, 145 feriti e danni per svariati milioni di euro.

In base all'ordinanza, lo stato di crisi durerà circa cinque mesi, ovvero i tempi necessari per il ripristino dell'autostrada. Si tratta di un modo, previsto dalla legge, per consentire alla Regione, attraverso la Protezione civile, di intervenire con urgenza per supportare un rapido ritorno alla normalità.

Nel decreto di Bonaccini, infatti, oltre a dichiarare lo stato di crisi, si da' anche mandato al direttore dell'Agenzia regionale di protezione civile di "adottare tutti i provvedimenti amministrativi necessari al verificarsi di una situazione di pericolo che renda necessari specifici lavori o altri interventi indifferibili e urgenti, nonche' misure temporanee di assistenza a nuclei familiari evacuati da abitazioni inagibili", nei limiti di spesa fissati dalla Regione. Nell'atto si sottolinea "l'esigenza, sulla base di una speditiva ricognizione delle situazioni di danno, di interventi di somma urgenza necessari per i ripristini, di interventi di pulizia e di messa in sicurezza delle aree colpite per consentire il rientro della popolazione evacuata, la riapertura della viabilità interrotta e il ripristino delle strutture danneggiate, di interventi immediati della riduzione del rischio residuo". Anche per questo, la Regione "ha valutato di attivare una collaborazione con l'Anci e il volontariato di Protezione civile, al fine di supportare il Comune di Bologna" nelle operazioni.

Intanto sono partite le prime richieste di risarcimento al numero verde messo a disposizione da Allianz, la compagnia assicurativa, a cui si era affidata la ditta proprietaria dell'autocisterna esplosa.