Esplosione nella notte a Borgo Panigale, ordigno danneggia sede Forza Nuova

Un ordigno, verosimilmente una bomba carta, è esploso questa notte intorno alle quattro del mattino in via Biancolelli 10, a Borgo Panigale, davanti all'ingresso di una sede di Forza Nuova. Secondo quanto riportato da diversi quotiiani locali non ci sono stati feriti, ma la deflagrazione ha danneggiato la serranda dello spazio. Sul posto da questa notte Polizia e Digos hanno avviato indagini. La strada la momento è chiusa alla circolazione.

A stretto giro è arrivata la nota di condanna da parte di Forza Nuova Bologna: "Il nostro modo di fare politica, a difesa degli italiani e delle fasce più deboli della società dà fastidio" e ancora "nessuno potrà impedirci di fare politica e non sarà certo un gesto vigliacco fatto di notte a intimorirci".

Nelle ultime settimane la formazione di estrema destra ha ripreso a fare 'passeggiate per la sicurezza' nel quartiere e nel rione Santa Viola.