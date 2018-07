Esplode il deposito compressori, momenti di paura ad Alto Reno Terme

Un boato ha attraversato la vallata e ha destato non poca preoccupazione. Esplosione ad Alto Reno Terme, dove ieri mattina il locale compressori di una azienda meccanica industriale è stato sventrato dalla deflagrazione di un serbatoio.

Giunti sul posto chiamati dalla stessa azienda, i Vigili del fuoco sono intervenuti per mettere in sicurezza l'area. Per fortuna nessuno stava lavorando nei locali l momento della deflagrazione. Sul posto sono arrivati anche i Carabinieri di Alto Reno (Porretta) e i tecnici del Comune. Non risultano fuoriuscite di materiale inquinante, ma l'attività dell'azienda è stata temporaneamente sospesa.