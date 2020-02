Esplosione in via del Terrapiano: scoppia bombola Gpl, distrutto ricovero per senzatetto

E' stato prima un boato e poi una grossa colonna di fumo nero a mettere in allerta passanti e residenti in zona Roveri, che hanno subito lanciato l'allarme ai Vigili del Fuoco.

In via del Terrapieno infatti, nel tardo pomeriggio di ieri in uno slargo lontano dal centro abitat, dove spesso persone senza fissa dimora transitano e trovano ricovero, è scoppiata una bombola alimentata Gpl, ed è stata completamente distrutta una costruzione di legno e lamiera.

Il rogo si è esteso per circa 200 metri quadri dal punto dell'esplosione, e sul posto i caschi rossi dalla sede centrale con due squadre e autobotti. I pompieri hanno spento l'incendio, e messo in sicurezza un'altra bombola Gpl. trovata a poca distanza dalle fiamme.

Fortuntamente al momento dello scoppio nessuno era nella baracca, e non si registrano feriti. I Vigili del Fuoco fuoco hanno lavorato circa due ore prima di risucire a spegnere completamente il rogo. Sul posto anche la Polizia locale di Bologna con una pattuglia.