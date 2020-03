Valsamoggia, fatto esplodere il bancomat delle Poste di Crespellano

A Valsamoggia, a Crespellano esploso il bancomat delle Poste. E' successo intorno alle 2.15 della scorsa notte quando tre soggetti travisati hanno agito arrivando e fuggendo a bordo di un'auto scura. La somma asportata dallo sportello è ancora da quantificare e sul caso stanno indagando i Carabinieri.

Sul posto sono intervenuti militari Sezione Radiomobile e pattuglia di Crespellano e la SIS del Nucleo Investigativo per i rilievi. Il colpo arriva dopo un altro furto analogo avvenuto fra venerdì e sabato notte in via della Ferriera.