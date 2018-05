Esqode: la nuova nata in ambito business analytics

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

CS201806 – 22 Maggio 2018 Esqode è il nome dell’azienda, costituita proprio l’11 maggio 2018, che si occupa esclusivamente di Business Analytics. Esqode nasce per fornire servizi ad alto contenuto tecnologico, estremamente scalabili e quindi adatti sia a medio-piccole realtà, sia ad imprese di livello enterprise. Soluzioni di Business Intelligence, Datawarehousing, Predictive & Advanced Analytics integrabili ai sistemi tecnologici aziendali in uso, disponibili sia in cloud che on-premise, per usufruire di analisi operative e manageriali, anche in mobilità. Gian Domenico Ceroni – CEO & President di VM Sistemi –, Filippo De Guio – CEO di Esqogito – e Silvia Montanari – President di Talea Consulting – tengono a sottolineare: “Le competenze di Esqogito, Elite Solution Provider Qlik, iper-integrate da VM Sistemi in soluzioni gestionali, infrastrutturali e di ICT Security e da Talea Consulting nell’ambito della digitalizzazione dei processi, si esprimono oggi in Esqode. Una realtà appena nata, ma che vanta già una forte esperienza maturata sul campo, dal team di persone che la compone, in grado di rispondere in maniera puntuale alle esigenze di business delle imprese di qualsiasi settore e dimensione, attraverso soluzioni di Business Analytics ritagliate su misura, rispetto ai particolari assetti organizzativi del Cliente.” #HYPERINTEGRATION

