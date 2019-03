Casalecchio: ruba 14 bottiglie di alcolici e paga solo un tè, arrestata

I Carabinieri di Casalecchio di Reno hanno arrestato una 31enne italiana per tentato furto aggravato ai danni del supermercato “Esselunga” di Piazzale degli Etruschi.

E' stata fermata all’uscita del supermercato per non aver pagato 14 bottiglie di bevande alcoliche che aveva nascosto in una borsa . Si è presentata alla cassa, pagando solo una bottiglia di tè e una confezione di brioche, ma era stata vista dal personale che ha chiamato subito il 112.

La refurtiva, del valore di 290 euro, è stata recuperata e restituita al legittimo proprietario. Questa mattina, su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, la donna, gravata da precedenti di polizia, è stata tradotta in Tribunale per l’udienza di convalida dell’arresto.