Furto all'Esselunga: fermati con 280 euro di refurtiva, due in manette

Sono usciti incuranti dell'allarme anti-taccheggio, ma sono stati fermati e poi arrestati. Nel mirino dei ladri il supermercato Esselunga di via Guelfa: hanno prelevato 280 euro di prodotto dagli scaffali e li hanno infilati in uno zaino, ma il vigilante li stava tenendo d'occhio, tanto da coglierli in flagrante mentre strappavano le etichette da alcune confezioni di boxer, così li ha fermati all'uscita e ha chiamato il 113.

Si tratta di due cittadini algerini di 38 e 35 anni con diversi precedenti: sono stati arrestati per tentato furto aggravato in concorso. Il 35enne era già gravato da divieto di dimora, quindi si è aggiunta anche una denuncia per inottemperanza all'ordine del Questore.